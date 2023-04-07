الأحد .. مجلس الشيوخ يستوضح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى

يشهد مجلس الشيوخ خلال جلساتة التى تبدأ الاحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،استعراض طلب مناقشة مقدم من النائب اللواء طارق نصير وعشرين عضواً حول استيضاح سياسة الحكومة ، بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد وتقليل الهدر والنفايات، والموجة الى وزراء قطاع الاعمال العام، والتجارة والصناعة ، والبيئة ، والتنمية المحلية.



و من المقرر أن يستعرض المجلس فى جلستة العامة الاثنين المقبل ، طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شيتوى سالمان وعشرين عضواً حول استيضاح سياسة الحكومة ، حول ترشيد المياه، فى ظل الفقر المائى مع اقتراب عدد السكان الى نحو 110 مليون نسمة ، مع زيادة المياه المستهلكة فى القطاع الزراعى الى 80% من الموارد المائية.



وأكد طلب المناقشة على ضرورة ترشيد استخدام المياه ، ومنع الرى بالغمر للاراضى الزراعية، والذى يؤدى الى فقدان 40% مياة الرى بسبب الفقد والتبخر والرشح ،مع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى ، واستخدام وسائل الرى الحديثة، ورفع مستوى الوعى لدى المزارعين، مع تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.