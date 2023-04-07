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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مداحون على مائدة رمضان.. محمد البنجاوي: الإنشاد يستلزم خبرة الخامة الصوتية

المداح محمد البنجاوي
المداح محمد البنجاوي

يواصل موقع صدى البلد، نشر حلقات مداحون على مائدة رمضان، حيث اليوم السادس عشر من الشهر الكريم، وحديثنا اليوم مع المنشد والمداح محمد البنجاوي.

مداحون على مائدة رمضان

يقول “البنجاوي”، إن الإنشاد الديني يستلزم خبرة قائمة على الخامة الصوتية، أما في حالة غياب الموهبة لم يستطيع المنشد إكمال المشوار، ونحن متخصصين  في الفن الشعبي عامة وليس الإنشاد بمفرده»، مشيراً إلى أنه يستعد لإطلاق أنشودته الجديدة "أنا من عشاق جماله".

ولفت إلى أن طرح هذه الأنشودة الدينية في شهر رمضان تحديداً، بسبب محبة المصريين لهذا الشهر واعتباره شهر الروحانيات والنفحات الإلهية.

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وتعد "أنا من عشاق جماله" أنشودة دينية جديدة بمناسبة شهر رمضان لـ"محمد البنجاوي"، والذي نجح في تقديم عدد من الأغاني الصعيدية والدينية والتراثية بألحان وتوزيع حديث لنشر الفن الهادف الذي يقدم رسالة محورية وصحيحة.

كلمات أغنية" أنا من عشاق جماله"

يالي دعاكوا النبي ادعولي بزيارته
سايق عليكوا النبي قلبي هناك سبته
جسمي وعليل يا نبي معاك السبيل يانبي 
دا أنا عندي سيدنا النبي عن نفسي فضلته

أنا من عشاق جماله    أنا من التابعين إليه 
أنا تحت لواءه ماشي   أصلي وأسلم عليه 
الكون مخلوق عشانه ده مافيش حد في مكانه
لولا حسنه وضي نوره  كان شكل الدنيا ايه

صلوا على طه البشير المصطفى 
عند الحرم وانتوا رايحين جبل الصفا 
حب النبي ف القلب فرض وربنا 
مسك الختام والصلاة عليه فيها الشفا

أبا الزهراء جد الحسين والحسن 
قمرا منيرا للوجود وجهه الحسن 
شفيعنا وإمام المراسلين ضيف السما على العالمين مبعوث رسولنا ومؤتمن

مداحون على مائدة رمضان المداح محمد البنجاوي الإنشاد الديني شهر رمضان أنا من عشاق جماله محمد البنجاوي

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