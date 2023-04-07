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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتظام لاعبى الزمالك الأساسين فى التدريبات استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

انتظام لاعبى الزمالك الأساسين

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز،بعدما خاضوا تدريبات  استشفائية خلال مران الأمس.

كان الجهاز الفني فضل اكتفاء المجموعة التي شاركت بصورة أساسية في مباراة المصري الأخري لتدريبات استشفائية في مران الأمس قبل أن يشارك اللاعبون في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد  البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها  الأحد المقبل .

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