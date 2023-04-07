بعد زيارة ماكرون لبكين.. صدور بيان فرنسي صيني مشترك

صدر اليوم الجمعة، بيان فرنسي صيني مشترك، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس يوم الخميس لبكين عاصمة الصين ولقاءه بالرئيس الصيني شي جين بينج لتعزيز العلاقات بين البلدين، ينص على التزامهم بتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما ينص على بيان فرنسي صيني مشترك على دعم نظام التجارة متعدد الأطراف المستند إلى القواعد مع منظمة التجارة العالمية.

وتابع البيان الفرنسي الصيني مشترك: "مستعدون للتعاون من أجل حل المشاكل المالية المتعلقة بتنمية الاقتصادات الناشئة".

وقال البيان إن البلدين يدعمان جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعارضان الهجمات المسلحة على محطات الطاقة النووية.