هو انتي بجد؟ ياسمين رئيس تكشف أول موقف استشعرت فيه شهرتها

قالت الفنانة ياسمين رئيس إن من أكثر المواقف التي تتذكرها وجعلتها تشعر بالشهرة كان بعد فيلم "هيبتا،" وكانت في مكان وتطلب قهوة وجاء لها أحد المعجبين وقال لها "هو أنتي بجد" وردت عليه "أه أنا بجد"، قائلة: "اتصور معايا بس انا مكنتش اعرف هو بيتكلم بجد ولا بيقلش بسبب فيلم هيبتا وقتها".

فيلم هيبتا الجزء الثاني

وتابعت ياسمين رئيس خلال لقائها في "برنامج حبر سري"، تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، قائلة: "معرفش مشروع هيبتا الجزء الثاني اتوقف ليه ومفيش اي حد تواصل معنا ولو حصل مش هشارك فيه إلا لما اقرأ الدور أولا لأن الجزء الأول كان عن رواية وكلنا قرأنا الرواية وكنا حبينها جدا بس هيبتا الجزء الثاني احنا لسه مش عارفين قصتها وإيه اللي هيحصل فيها فلازم اٌقرأ الدور الأول كويس".