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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش حرف بيئية ضمن أنشطة رمضان بشمال سيناء

ورش عمل لتعليم السيدات
ورش عمل لتعليم السيدات الخياطة والتطريز

لليوم الثانى إدارة الدراسات والبحوث  بالفرع ثقافة شمال سيناء ،   قسم «القرية»  تنظم ورشة تصنيع الكليم السيناوى بمقر قصر ثقافة العريش، لتعليم السيدات  كيفية دمج الخيط فتلتين علي المغزل الخشب لتقوية الخيوط،  ضمن برامج شهر رمضان الثقافية والفنية، اعقبها ورشة تطريز للثوب السيناوى قسم «المرأة» بقصر ثقافة العريش.

 

التطريز :

 

حيث تم عرض الأدوات المستخدمة في الورشة من قماش ايتامين وقماش اسود المستخدم فى التطريز وكذلك الابر والخيوط المستخدمة، بدء بتعلم غرزة النجمة علي الايتامين والماركة وهي الاساسية في معظم الشغل السيناوي فى التطريز،  تدريب نيفين المطرى، و ليلي حسن محمود ربة منزل، تحت اشراف وتوجيه نسرين الشوربجى مدير ادارة الدراسات والبحوث بالفرع.

 

تهدف ورشة العمل ، إلى تدريب السيدات على تعلم حرفة التطريز ، لإنتاج وحدات من الملابس تحافظ على التراث السيناوي، وإمكانية تسويقها لتدريب دخلا على الأسرة.

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سيناء ثقافية فنية المراة التطريز

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