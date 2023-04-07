جحيم على الإفطار.. القصة الكاملة لإصابة 16 شخصًا في انفجار أنبوبة بكرداسة

قبل موعد مدفع الإفطار بدقائق تعالت صرخات الاستغاثة من داخل منزل بمدينة كرداسة حيث تحولت الجدران إلى كتل من اللهب عقب انفجار أسطوانة غاز وأسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا بينهم حوالي 10 أطفال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسماع دوي انفجار بشارع المشاتل من شارع المعسكر دائرة مركز كرداسة.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ، تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات وسحجات نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، ويجابه رجال الدفاع المدني النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات

اشارت التحريات الى ان الحادث اسفر عن إصابة 16 شخصًا هم كل من محمود ناصر 34 سنة وابنه عبد الرحمن 11 سنة، مها أحمد حجازي 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية وأحمد أحمد ناجي 14 سنة بحالة اختناق وصعوبة في التنفس.



كما أصيب رضيع يدعى حمزة فارس عمره عام بحروق من الدرجة الثانية وعواطف عبد الله 55 سنة بحالة اختناق، وردة خضر عبد الرازق 50 سنة بحروق 35 % بالجسم وشيماء خضر 19 سنة بحالة اختناق وكريم إبراهيم 7 سنوات وأخيه (يوسف 3 سنوات) والطفلة جومانة إبراهيم 3 سنوات.

كما اصيب الطفل محمد عادل مصطفى 5 سنوات وشقيقه أحمد 3 سنوات بحروق 50 % وانتصار ناصر عشري 30 سنة بحالة اختناق وسجدة محمود ناصر 4 سنوات وأختها وردة 5 سنوات بحروق من الدرجة الثانية إضافة إلى عاشور عبد الرازق 54 سنة وشقيقه عيد 50 سنة بحالة اختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.