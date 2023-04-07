مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في القدس

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على الفلسطينيين في أحياء القطانين والخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن العشرات من المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين، أثناء توجههم لصلاة التراويح في المسجد الأقصى، في أحياء القطانين والخالدية في البلدة القديمة.

أسفر ذلك عن إصابة عدد من الشباب الفلسطينيين بجروح، لافتاً إلى أن عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من على أبواب الأقصى وصل إلى 20 معتقلاً.



في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في جنين والأغوار وشنت حملة دهم واسعة.