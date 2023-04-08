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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن عن مفاجأة بشأن استئناف تصدير الكهرباء

صادرات الكهرباء
صادرات الكهرباء

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الجمعة، إن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام ستة أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات متكررة.

وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت "انقضى أصعب شتاء"، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين.

وتابع قائلا "الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر".

وأشار جالوشينكو إلى أنه وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظرا لوجود فائض في الإنتاج المحلي. وشكر المهندسين والشركاء الدوليين على الجهد الجبار الذي بذلوه في إصلاح النظام.

وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي بعد الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.

وبوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميجاوات بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال جالوشينكو "ستستمر صادرات الكهرباء بشرط تزويد المستهلكين الأوكرانيين بالكهرباء وقد يتم توقفها إذا تغير الوضع".

وعبرت أوكرانيا في يونيو الماضي عن رغبتها في تصدير كهرباء بقيمة 1.5 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.

أوكرانيا الكهرباء شبكة الكهرباء روسيا

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