أجمل الصور وكواليس حضور سفير كوريا في أكبر مائدة إفطار بالمطرية| خاص

في مطلع شهر رمضان المبارك، شهدت منطقة المطرية في القاهرة أكبر مائدة إفطار جماعي للعام التاسع على التوالي، حيث شارك فيها المئات من السكان المحليين والزوار من مختلف أنحاء العاصمة.

أكبر مائدة إفطار في المطرية

وتميزت هذه المائدة بجمالية تصميمها وتنوع الأطعمة التي تم تقديمها، حيث قدمت المأكولات التقليدية المصرية الشهية، بالإضافة إلى بعض الأطباق العالمية التي تم إضافتها لإرضاء جميع الأذواق.

وتم التقاط العديد من الصور الرائعة لهذه المائدة الجماعية، حيث انعكست فيها الروح الرمضانية والتضامن الاجتماعي بين الناس.

وقد انتشرت هذه الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جهود المنظمين والمتطوعين الذين عملوا جاهدين لجعل هذه المائدة الجماعية ناجحة.

حضور سفير كوريا مائدة إفطار بالمطرية

وحضر الإفطار سفير كوريا في القاهرة، ويقول المصور محمد الورداني لـ “صدى البلد”: “حضر السفير ومعه وفد من كوريا، وفوجئت بوجوده وطلبت منه التصوير ممسكا رمز تراثي شعبي واخترت - القلة - أثناء الإفطار ورحب جدا بطلبي”.

ويتابع الورداني أن سبب حضور سفير كوريا يرجع إلى اهتمامه بالمناطق المختلفة في مصر، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها سفير منطقة شعبية، وسبق وزار سفير هولندا منطقة السيدة زينب لكن رفض التصوير.

وتعد هذه المبادرة إحدى العادات الشهيرة في العالم الإسلامي، حيث يتم تنظيم مائدة إفطار جماعي في كثير من المناطق والمدن العربية خلال شهر رمضان المبارك، وتعد فرصة للتآزر والتضامن بين الناس، والتعبير عن الروح التي تتوجه إلى الخير والإحسان.