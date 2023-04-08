الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يختتم اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المرتقب، المقرر له غدا الأحد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة، استعدادا لخوض اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، كما يتواصل غياب محمد عبد الشافي للإصابة بكدمة في الكاحل.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف محمود شبانة مدافع الفريق في مران اليوم بعدما لم يشارك في تدريب الأمس لشعوره بالإجهاد عقب المشاركة في لقاء المصري الأخير بالدوري.