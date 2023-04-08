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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

260 محضرًا والتحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 1حتى  7  أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى استمرار المتابعات الميدانية لمعارض " أهلا رمضان" بقرى ومراكز بنى سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين حيث يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

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فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 149مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 47 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 30 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 31 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 9 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرا لعدم وجود ميزان، بجانب 9 محاضر للتصرف في 714 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع 8جوال دقيق والتحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 25٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية ، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر ضد مسئولين عن  محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، ومحضرا ضد أحد تجار السجائر لعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات وغير مسجل عليها البيانات الضريبية، تحرير 3 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وقد تم ضبط  والتحفظ على 30كجم لحوم أبقار، وتحرير 32محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و37 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضر لمسئول عن طلمبة وقود سيارات تدار بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 700لتر بنزين 80واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرير محضرين ضد موزعي أسطوانات غاز بوتاجاز بأزيد من السعر المحدد، في حين تم سحب 4 عينات لسلع غذائية وأساسية لفحصها معمليا، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.

مجلس الوزراء وزارة الصحة السلع التموينية ضبط البترول الداخلية التموين منتهية الصلاحية محافظ بني سويف

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