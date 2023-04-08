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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

الكبير أوي
الكبير أوي

في مسلسل الكبير أوي الجزء "7" تفاجئت مربوحة بأن زوجها  الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات،  اثناء زيارتهم لبرج القاهرة ، فوبيا المرتفعات يعانى الكثير منها ، وتسبب مشاكل كثيرة لهم، لذا نعرض لكم نصائح للتغلب علي فوبيا المرتفعات وفقا لموقع Medlineplus

 

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⁃ تعد فوبيا الأماكن المرتفعة هي نوع من أنواع الرهاب أو الفوبيا وتعني الخوف الشديد الذي يدفع لتجنب أي مكان يرفع عن الأرض مثل الأدوار العليا والسلالم والطائرات وغيرها.


⁃ ومن أعراض فوبيا المرتفعات الشعور بالخوف الخفقان وتسارع ضربات القلب عند الاقتراب من مكان عالي، وهذه الأعراض تُعرف بفوبيا المرتفعات.


⁃ الاسترخاء واليوجا والتأمل والتنفس بعمق، والتمرينات الرياضية، كلها تقنيات بسيطة يمكنك اتباعها مع نفسك لتقليل أعراض الضغط والتوتر العصبي التي تشعر بها عند التعرض للمرتفعات.

⁃ احرص دائما أن تكون هادئًا، هذا يجعلك تشعر بالثقة بالنفس بدون قلق أو الشعور بالخوف.


- غالبا تكون أعراض فوبيا الاماكن المرتفعة نفسية، ومنها الشعور بالفزع الشديد عندما يجد الشخص في مكان مرتفع عن الأرض، والبحث عن أي شيء لتشبث به، حيث ينتاب بالخوف الشديد من السقوط مع الشعور بعدم التوازن.

- أعراض جسدية، بالتزامن مع هذه الأعراض النفسية ستبدأ في الارتجاف والتعرق وستتسارع ضربات قلبك، وقد تبكي أو تصرخ من شدة الخوف، وستشعر بالرعب وشلل التفكير.

⁃ مثل أي نوع من أنواع الرهاب أو الاضطرابات النفسية، فإن فوبيا الأماكن المرتفعة تحتاج لأكثر من نوع من العلاج، وغالبًا ما يتم دمج العلاج النفسي مع العلاج الدوائي.

⁃ العلاج السلوكي المعرفي هو العلاج الأساسي لفوبيا الأماكن المرتفعة، وغيره من أنواع الرهاب، وخلاله ستتعلمي التقنيات التي تستطيعي بها السيطرة على حالة الذعر التي تنتابك في الأماكن المرتفعة، واستعادة السيطرة على مشاعرك.


⁃ يعتبر العلاج بالتعرض للأشياء التي تخافين منها هو أكثر أنواع العلاج شيوعًا، وهو أحد تقنيات العلاج السلوكي المعرفي، حيث يعمل هذا النوع من العلاج على تعريضك للشيء الذي تخافين منه إما بالتدريج أو بسرعة، وهي التقنية التي تساعدك على التغلب على مخاوفك، بشرط ألا ينطوي التعريض على أي مخاطر.

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