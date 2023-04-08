أحمد عمر هاشم : دعاء سيدنا أيوب في بلائه كان مفتاح نجاته

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه لابد من التقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

أضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن ما شهده سيدنا أيوب في مرضه، لابد أن يكون مثالا للإنسان المؤمن، حيث تضرع سيدنا أيوب إلى ربه وسأله وقال رب مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين، واستجاب له رب بعد أن كان دعاءه نابع من الإيمان وقدره المولى سبحانه وتعالى.

أكد أن دعاء سيدنا أيوب شهير في بلائه وكان مفتاح نجاته من المرض، مبينا أن الله استجاب له بعد سنوات من المرض، بعد أن نادى ربه ولم يناد أحدا غيره.

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه "من هدي القرآن" المذاع على قناة “صدى البلد”: "ذا النون هو سيدنا يونس عليه السلام، والنون هو الحوت".

وأضاف أحمد عمر هاشم: "سيدنا يونس نادى الله في الظلمات ومنها ظلمة بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتابع أحمد عمر هاشم :" سيدنا يونس دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ".



وأكمل أحمد عمر هاشم: "دعاء سيدنا يونس اشتمل على اسم الله الأعظم".