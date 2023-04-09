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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوه وشها.. قرار قضائي جديد ضد شاب تعدى على فتاة مدينة نصر

المتهم وفتاة مدينة
المتهم وفتاة مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح بمدينة نصر، تجديد حبس شاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة مدينة نصر وإحداث إصابتها بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفيا إثر مشادة هاتفية بينهما.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة مدينة نصر وإحداث إصابتها بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفيا إثر مشادة هاتفية بينهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بالتعدي على فتاة مدينة نصر، بارتكابه الواقعة وإحداث إصابتها بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفياً إثر مشادة هاتفية بينهما.

واقر المتهم أمام أجهزة أمن القاهرة، بقيام المبلغة وأهلها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفيا وهو ما جعله يتجه إليها وأثناء تعديه عليها أحدثت إصابته بكسر في اليد اليمنى وذلك عن طريق غلق باب سيارتها على يده.

وبمناظرته، تبين أنه مصاب بكسر باليد اليمنى واتهم المبُلغة بإحداث إصابته أثناء تعديه عليها عن طريق غلق باب سيارتها على يده، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على فتاة مدينة نصر

ضبط رجال الأمن طالب بالقاهرة لقيامه بالتعدى على الفتاة الشهيرة بـ فتاة مدينة نصر بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابتها، حيث تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة مقيمة دائرة القسم مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وبسؤالها أفادت بتضررها من طالب مقيم دائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة حال تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما تم استهدافه وضبطه .

استغاثة فتاة بمنطقة مدينة نصر من اعتداء شاب عليها، أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي إنستجرام وفيسبوك، وتحديدا بعد ظهورها في صور مدعوم بها المنشور غارقة في دمائها إثر إصابتها في الرأس والرجل.

استغاثة فتاة من اعتداء شاب في مدينة نصر

وانتشر منشور بصورة موسعة على منصة التواصل إنستجرام، لـ فتاة تدعى فاطمة، قالت فيه «أنا إمبارح كان أصعب يوم عدى عليا، أنا كنت مرتبطة بواحد أسمه محمد واسم الشهرة جوردي، وانفصلنا من شهر وكان بيحاول يرجعلي وكلم والدي في التليفون إن يبقى في حاجة رسمي».

منشور فتاة مدينة نصر

وتابعت فتاة مدينة نصر خلال المنشور الذي دونته عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام ثم منصة الفيسبوك، بابا رفضوا أول ما كلموا عشان شايفه مش مناسب ليا وإن أنا لسه سني صغير فطبعا قاله لا».

نشر الرقم القومي الخاص بالمتهم

أضافت فتاة منشور الإنستجرام «لقيت جوردي بيكلمني بعد ما خلص مع بابا وشدينا في التليفون وشتمني أنا واهلي بأبشع وأقذر الشتائم و قفلت معاه وخرجت مع أصحابي».

وأكملت فتاة مدينة نصر في المنشور الخاص بها «نزلت أتسحر أنا وصحابي ولما خلصت وأنا مروحه أنا وواحدة صاحبتي لقيت جوردي زنق عليا بالعربية ونزل فتح الباب وراح طلع آلة حادة من جيبه وغرزها في دماغي ومسكتش وقام غرزها في رجلي».


نشر عنوان المتهم في التعليقات

وقالت فتاة مدينة نصر عن لحظة الاعتداء عليها «أنا أغمى عليا وأخدوني على المستشفى وخيطت 24 غرزة وعملت محضر وهو هربان دلوقتي وأنا مش عاوزة غير حقي بس وخلي بالكوا ياجماعة من نفسكوا، كلوا يعمل شير عشان يساعدنا».

سرعان ما انتشر منشور فتاة مدينة نصر، وتوالت المفاجأت فقد دون تعليقا من قبل أحد الحسابات متضمنا رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم، وحساب أخر دون عنوان المتهم تفصيليا واضعا الإحداثيات الخاصة بالخرائط.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشور فتاة مدينة نصر، وتبين أنه بالتزامن مع انتشار المنشور، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من فتاة بقيام شخص بالتعدي عليها وإحداث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالمحضر.

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