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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 9 أبريل 2023: تجارب جديدة

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

توقعات برج الثور  وحظك اليوم الأحد 9 أبريل 2023

على الرغم من أنك قد تركز على إنشاء توازن داخلي اليوم ، إلا أنك قد لا تزال تواجه صراعات مختلفة على مدار اليوم، برجك اليوم يركز على التفكير الذاتي وفهم قوة التحلي بالصبر.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، تأكد من استخدام هذه الفترة من البصيرة والوعي لتعزيز مجموعة المهارات الخاصة بك، قم بمهام صعبة ورحب بالتجارب الجديدة ، لأنك ستكون في موقع رئيسي لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

توقعات برج الثور صحيا

اليوم هو الوقت المثالي للاستثمار في صحتك العقلية والجسدية، افعل شيئًا يهدئ عقلك وجسدك، إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الحماس، فقد يكون من الحكمة الاستثمار في أنشطة مثل اليوجا أو كتابة اليوميات.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

فيما يتعلق بالحب والعلاقات ، قد يزداد حدسك وعواطفك اليوم، هذا هو الوقت المناسب للتفكير في التجارب السابقة في الحب والتعمق في مشاعرك ومن أين تنبع.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

إنه يوم جيد للاستثمار في العقارات أو الذهب، سوف يتدفق الدخل من طرق مختلفة، فإن التحدي يكمن في الاحتفاظ بالثروة.

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