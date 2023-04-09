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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضرب نار الحلقة 17.. غضب ياسمين عبد العزيز والعوضي يبدأ تجارة السلاح

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار؛ مفاجأة بعد علم مهرة “ياسمين عبد العزيز” بأن شقيقتها اتجهت لشرب الخمر ورسوبها في الدراسة.

وعلمت مهرة أن شقيقتها لم تذهب للجامعة منذ سنتين ورسبت؛ حيث كان من المفترض أن تتخرج.

في الوقت ذاته بدأ جابر الكوماندا “أحمد العوضي” في العمل في السلاح برفقة أحمد بدير.

وأرسلت شقيقة ماجد المصري رجلا لكي تفشل مهرة في الحصول على المزاد ولكنها نجحت في الحصول عليه بعد اكتشاف خطتها ضدها.


مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. جابر الكوماندا ينتقم من سامي


شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الاحداث الهامة والمثيرة .

واستطاع جابر الكوماندا أن يحصل على حقه من سامي الذي أدخله السجن .

وحصل العوضي على أموال كثيرة من سامي كما أنه ربطه وأرغمه على تناول الدواء المغشوش الذي يعطيه العلاقة.
 

موعد مسلسل ضرب نار :

يذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة أون في الساعة ١٠ مساء .

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

مسلسل ضرب نار مهره جابر الكوماندا

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