مقتل 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات داعش بسوريا

لقي 6 مدنيين مصرعهم؛ نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سوريا، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وفقا لما أعلنته وكالة الانباء السورية “سانا”.

وذكر مراسل “سانا” في حمص، أن لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين.

وذكرت الوكالة السورية أن ثلاثة وخمسين مواطناً، لقوا مصرعهم في فبراير الماضي، خلال جمع الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.