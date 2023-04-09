شوبير: مؤشرات إيجابية جدا بشأن كهربا

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود مؤشرات إيجابية جديدة فى أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: "كهربا مؤشرات إيجابية جدا قريبا'.

موعد نهاية أزمة غرامه كهربا

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، موقف اللاعب من لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر والغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "اليوم الأخير للمهلة التي حصل عليها كهربا لسداد الغرامة تنتهي يوم 12 أبريل وليس غدا".

وأضاف: "كهربا سيشارك في لقاء بيراميدز بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعوق مشاركته".

وتابع: "كهربا اقترب من جمع مبلغ الغرامة وتتبقى بعض المبالغ البسيطة، في غضون اليومين المقبلين من المقرر أن يسدد كهربا الغرامة".