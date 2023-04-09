اقتصاد السعودية.. الإنتاج المحلي للمملكة من المانجو يتجاوز 88.6 ألف طن سنويًا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول المانجو في المملكة إلى أكثر من 60%، مبينة أن المملكة تنتج سنويًا أكثر من 88.6 ألف طن من المانجو، من خلال زراعتها بعددٍ من المناطق على مساحة تقدر بأكثر من 6880 هكتارًا.



وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “وتس”، فيأتي هذا، في وقت تعمل فيه الوزارة عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"؛ على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول المانجو، وتحقيق الأمن الغذائي ورفع معدل زراعته وفق إستراتيجيات وخطط الوزارة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن سلسلة تقاريرها حول المحاصيل الموسمية، أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في المملكة، وتُزرع في عددٍ من المناطق، أبرزها منطقة جازان، بمحافظات صبيا، أبو عريش، الدرب، صامطة، وبيش، ومنطقة مكة المكرمة في محافظات القنفذة، الليث، وأضم، كما تُزرع في منطقة الباحة بمحافظتي المخواة، وقلوة، والمحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، بالإضافة إلى مناطق، عسير، نجران، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.



وأضافت الوزارة أن موسم إنتاج المانجو يمتد من شهر أبريل حتى شهر أغسطس، وتنتج المملكة خلال هذه الفترة أكثر من عشرين صنفًا من أنواع المانجو المختلفة، منها: تومى أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكرى، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو.

أنتاج السعودية من المانجو

إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن فاكهة المانجو تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.