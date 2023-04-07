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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر كراسة الشروط ونسب الأرباح.. التفاصيل الكاملة لمزايدة التنقيب عن الذهب بمصر

ذهب
ذهب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الخميس، متمثلة في هيئة الثروة المعدنية، عن طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر خلال عام  2023، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، عبر شركة شلاتين.

وحسب الموقع الرسمي لشركة شلاتين للثروة المعدنية، فان كراسة الشروط والمواصفات وحزم البيانات الخاصة بالأراضي المطروحة للمزايدة، يمكن الحصول عليها بدءا من يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أبريل 2023.

طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية.. الإثنين المقبل

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وأوضح الموقع الرسمي للشركة أن أماكن الحصول على الكراسة هما، مقر هيئة الثروة المعدنية، 3 شارع صلاح سالم، العباسية، القاهرة، أول من خلال الموقع الإلكتروني لشركة شلاتين WWW.SMRC.COM.EG


وحددت الهيئة سعر كراسة الشروط والمواصفات بألفين دولار على أن يكون سعر حزم البيانات للمنطقة الواحدة بنحو 5 آلاف دولار، على أن يكون أخر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.


وحصل موقع صدى البلد، على نسخة من الشروط الكاملة للمزايدة، بدءا من معايير التقييم الفني للشركات المتقدمة للعطاءات، وأسس التقييم المالى لها، ونقاط التعاقد، وطريقة إقتسام الأرباح ونسبها.

الأماكن المطروحة للمزايدة

أسس التقييم المالى 

1 خبرة الشركة 
أكثر من 10 سنوات من الخبرة في استكشاف واستغلال مناطق ترخيص التعدين

2 قوة معرفة العمل الجماعي
أكثر من 100 عام من الخبرة المتراكمة ذات الصلة في استغلال التعدين والاستكشاف بواسطة أعضاء فريق الشركة [الفريق الفني ومتخصصو الصحة والسلامة والبيئة] (الدرجة القصوى).

3 احتياطي الذهب الحالي أو مركز الموارد
أكثر من 10 ملايين أوقية من احتياطيات خام الذهب المؤكدة أو الموارد المثبتة (الدرجة القصوى).
يجب على العارض تقديم دليل على احتياطيات خام الذهب المؤكدة أو الموارد المثبتة التي تزيد عن مليون أوقية.

4 إنتاج الذهب السنوي
أكثر من 500000 أوقية من إنتاج الذهب السنوي المنسوب (الدرجة القصوى).

5 خطة الاستكشاف
برنامج الاستكشاف الفني المصمم لمراحل الاستكشاف الأولى بالإضافة إلى خطة تفصيلية للسنة الأولى من مراحل الاستكشاف الأولى.

منجم ذهب 

معايير التقييم المالي 

• الملاءة المالية للشركة آخر (3) سنوات: يجب على العارض تقديم نسخة مصدقة من التقرير السنوي للشركة لآخر ثلاث سنوات.

1 الالتزام المالي للاستكشاف
 مرحلة الالتزام المالي الذي سيتم إنفاقه خلال مراحل الاستكشاف الثلاث (3).

2 نسبة شلاتين من الإنتاج
نسبة شلاتين من الإنتاج بعد الإتاوة ونسبة استرداد التكاليف ونسبة هيئة لبثروة المعدنية.

3 المكافآت "تنافسية"
مكافأة التوقيع قبل توقيع عقد الاستكشاف والاستغلال.
مكافأة التنازل أثناء الاستكشاف والاستغلال.
مكافأة تدريب خلال مراحل الاستكشاف والاستغلال.

ملحوظة: يتم تطبيق ترجيح محدد لكل فئة تجارية (20 نقطة لكل فئة).

ذهب

توضيح التعاقد 

نوع العقد: تقاسم الإنتاج
مراحل الاستكشاف: ست سنوات ثلاث مراحل (سنتان لكل مرحلة)


تقسيم الإنتاج 

عائدات الذهب الخالص 100٪
حقوق الملكية (5٪)
بعد خصم الأتاوة (95٪) = (100٪)
استرداد التكاليف 65٪ ربح 35٪ = 100٪

على أن يكون النسب كالأتي:
هيئة الثروة المعدنية 35%
شركة شلاتين 20%
المقاول 49% "قيمة تنافسية".

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