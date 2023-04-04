توصيل الغاز الطبيعى لـ200 ألف عميل منزلى و1351 تجارياً خلال2022.. تفاصيل

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التوسع فى مد شرايين الغاز الطبيعى الذى شهدته السنوات الأخيرة والتيسير على المواطنين من خلال مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات وبدون مقدم فى المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة ، كان له أكبر الأثر فى زيادة أعداد المستفيدين بهذه الخدمة الحضارية وحقق توسعاً ملحوظاً سواء فى النطاق العمرانى العريق بما يتميز به من كثافات سكانية أو فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك له عائد كبير سواء بتوفير مصدر مستدام للوقود أو بتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تدعم ما يتم استيراده من البوتاجاز والذى كان سيتزايد لولا ما تحقق من توسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى.



وأشار الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2022 ، أن العمل فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز وكذلك التوسع فى تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وما تحقق من قفزات فى معدلات التوصيل للمخابز وتحويل السيارات يساهم بقوة فى دعم المنظومة المتكاملة لاستراتيجية الوزارة فى تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من السولار والبنزين ، لافتاً إلى ما تحقق من الوفاء باحتياجات القطاع الصناعى والكهرباء من الغاز الطبيعى والاستقرار فى إمدادات كافة القطاعات باحتياجاتها من الوقود ، وأشاد بدور تاون جاس كأحد الأذرع الرئيسية فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى ، وتنامى حجم أعمالها وانعكاس ذلك على نتائجها ، مضيفاً أن الكوادر العاملة فى هذه المشروعات نجحت فى تقديم أعمال التوصيل والعمل على تحسين المناورة وكفاءة الشبكات ومحطات التحكم ووحدات تخفيض الضغط وكل الوسائل الخاصة بتأمين وأمان الشبكات ورضا العملاء وهو تكامل تعمل به استراتيجية الوزارة وتراعى من أجله التدريب المستمر وصقل خبرات هذه الكوادر وتوفير كافة الحلول الفنية والرقمية والأمن والسلامة المطلوبة لتحقيق الاستدامة وهو ما يستتبعه تحقيق أهداف تلبية احتياجات السوق والانطلاق للعمل بالخارج .



واستعرض المهندس محمد فتحى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى حققتها خلال عام 2022 ، والذى شهد زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية ، وقيامها بتوصيل الغاز الطبيعى لـ 200 ألف عميل منزلى ،1351 عميلاً تجارياً و51 مخبزاً بلدياً بالاضافة إلى 21 عميلاً صناعياً فى محافظات القاهرة ، الجيزة الأسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد ليصل اجمالى عملائها إلى 6ر4 مليون عميل بما يمثل 33 % من إجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر، كما ساهمت فى توصيل الغاز لـ 167 محطة تموين سيارات ضمن مبادرة التوسع فى محطات التموين بالغاز لخدمة التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وكان لمشروع حياة كريمة نصيب كبير فى نتائج أعمال تاون جاس، حيث تم البدء فى توصيل الغاز لـ 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 530 كيلومتر من الشبكات الأرضية ،بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من16 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى أهل مصر وتطوير منطقة المنتزة بالأسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة ومستشفى أهل مصر وأبراج مثلث ماسبيرو .

وشهدت الجمعية استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التقنيات الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر عن طريق تدشين أول خدمة عملاء رقمية فى مصر (DCS) وتوفير خدمة العملاء المتنقلة فى اماكن التجمعات بالإضافة إلى الأعمال المبتكرة التى قامت الشركة بتفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ عمليات ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبزرها ماتم تنفيذه لصالح شركة النصر للبترول بالسويس ، كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

وحققت تاون جاس إجمالى إيرادات بلغت 2ر3 مليار جنية وصافى ربح تجاوز 72 مليون جنيه فى سابقة تعد هى الأولى لها ، وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنية ليتماشى مع حجم الأعمال الحالية وكذا المشروعات المستقبلية.