قبل نهائي كأس مصر.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز، غدا الإثنين، في تمام التاسعة والربع مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر 2021-2022.

الأهلي يبحث عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر، إذ حصد اللقب 37 مرة، وبفارق 9 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يستهدف بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه.

وحجز الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد بيراميدز على حساب الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

التقى الأهلي مع فريق بيراميدز “بمسماه الجديد” في 11 مباراة في مختلف المسابقات، فاز الأهلي في 4 مباريات مقابل 4 انتصارات لصالح بيراميدز، وكان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.

سجل الأهلي 13 هدفا في شباك بيراميدز، واستقبل مرماه 10 أهداف.

بيراميدز كان بمثابة عقدة قوية للأهلي في البداية، إذ خسر الأهلي أول 3 مباريات جمعت الفريقين، لكن المارد الأحمر استطاع كسر العقدة بعد ذلك.

آخر مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز، كانت في الدور الأول الأول من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة.