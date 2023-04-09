عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من عبدالله جورج و٣ أخرين ،والتى يطالبون  فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للحكم بجلسة ١٦ ابريل الجاري  .


حملت الدعوى التى حملت رقم٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية ، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦ ، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية ، وأختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.


وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قال  أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، التى تنظر الدعوي المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين الجدد للنادي ،أننا فوجئنا برفض الإتحاد لقيد اللاعبين وذهبت بنفسي اول ما دخلت ووصلت لاتحاد الكره قدمت شيكات ب 7 مليون وكله مثبوت بالفيديو ،ومع ذلك رفضو القيد بحجة أنه المديونية مرة ٧٠ مليون ومرة اخري ٣٠ مليون .

كما أنني ارسلت لإتحاد الكرة مخاطبة بريدية بأن يوم الأحد سوف يرسل لنا مبلغ   ب10 مليون جنيه من الشركة المتحده وطلبت المدير المالي وقال يوم الأحد سأقوم بتحويل الأموال وذلك في تمام الساعه العاشره والنصف بتاريخ 31 يناير.

ولفت مرتضي أن ما دار بيني وببن المسؤلين بإتحاد الكرة  موثق بالفيديو صوت وصورة ،ورصد كل ما يدور، اللعيبه انا شاريها ب50 مليون ومش من حقه يمنع  لاعب من ممارسة اللعب.

التسجيل يكون اعتبار الشرط قبل قفل القيد وليها شرط واحد في الفتره الثانيه وسجلت على السيستم، ولا يوجد أي شرط التسجيل قبل 12 واحنا سجلنا الساعه 11 وفاضل إن كان يدوس على الزرار للقيد .

وجاء بالفيديو المقدم لكم ،أني ذكرت اني جايب لاعبيه ، واتغلبنا من فاركو 3/0 بسبب تشتت اللاعبيه هو يقوم بتقيد كل اللعيبه والقيد من الممكن أن يكون اليوم الثاني أو الثالث ولكن بشرط أن يكون التسجيل قبل يوم 31 يناير .

وقالت الدعوى ، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

ترشيحاتنا

سموم في الهواء وتحذيرات للسكان.. أخر تطورات حريق هامبورج الألمانية "فيديو"

بعد صورة الفتاة ذات الأقراط اللامعة.. «تشات جي بي تي» خطر يهدد الفن

جديد فى أزمة نهائي كأس مصر.. قرار صارم بمواجهة الأهلي وبيراميدز

رئيس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشئون المالية

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم طريق أبو سمبل / أسوان

بعد تصريحاته النارية.. رد فعل تامر حسنى على كلام أيمن بهجت قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان الزفاف.. تسريب صور لوداد في فرحها قبل زواجها من شوقي تشعل السوشيال ميديا

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

فطارك عندنا: كبدة بالردة وسلطة لسان عصفور وبطاطس محمرة

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

فيديو

أخذت حكما ضده.. أشرف زكي يفتح النار على الشيخ حاتم الحويني| فيديو

الخيانة الزوجية.. هاتريك لـ رانيا يوسف وطلاق منة عرفة لهذا السبب «فيديوجراف»

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ