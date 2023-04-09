أمن القاهرة يكشف عدد من جرائم السرقات ويضبط مرتكبيها

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في كشف العديد من جرائم السرقات وضبط مرتكبيها ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية لقيامه بإرتكاب 3 وقائع سرقة من داخل 3 سيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وإعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز لاب توب – حافظة نقود بها مبلغ مالى وعدد من البطاقات) ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وكذا ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى الواقعة ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم ، كما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة ، عاملان خردة – لإثنين منهم معلومات جنائية) .

كما تم ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة شبرا ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلان"، وأقرا بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من مبلغ مالى حصيلة إحدى وقائع السرقة – الهواتف المحمولة المستولى عليها) ، وأضافا بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مصر القديمة ، تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة" ، بعد ان تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" وإدعى أنه عامل صيانة بشركة الغاز ، وقام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، بتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وإعترف بإرتكاب عدد (10) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم المطرية) ، أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات متحصلات وقائع سرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .