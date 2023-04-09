عيد الفطر .. بلاك تيما يحيى حفلًا غنائيًا 23 إبريل بساقية الصاوى

تستعد فرقة بلاك تيما لإحياء حفل غنائي يوم الأحد 23 إبريل الجارى بساقية الصاوى ضمن حفلات عيد الفطر التى تنظمها الساقية ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءً.

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو".

وكان قد عبّر الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "احنا من جمهور محمد منير وهو اللى عملنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى إسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

يذكر أن صعد منير على خشبة المسرح مرددا لأغنية " هيلا" التي وسط عاصفة من هتافات الآلاف ممن رددوا اكثر من مرة " الكبير كبير بنجبك يا منير" بعدها حرص علي تحية الجمهور وبخاصة ابناء الإسكندرية واهداهم أغنية قريبة من قلبه وقلوبهم وهي " يا اسكندرية بحرك عجايب" وسط تصاعد المزيد من آجواء البهجة والإثارة.