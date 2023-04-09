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رئيس التحرير
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اقتصاد

استعدادت للعيد

استعدادا لعيد الفطر.. التموين تعلن صرف حصة الدقيق للمخابز البلدية مقدماً

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

اصدر الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (8) لسنه 2023، والذي يتضمن منح المطاحن التموينية ( عام – خاص ) إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام في الفترة من 21 وحتى 23 ابريل 2023.

توجيه صادر عن وزارة التموين

وأوضح التوجيه انه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الاجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار شركة تطبيقات الكروت ( سمارت)  بحد أقصى يوم الاحد المقبل .

منشور وزارة التموين 

 

و تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت ) بإرسال ملف إكسيل إلكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية متضمنا البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية .

ويشمل التوجيه قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الاجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف,  وإعادة إرساله إلكترونيا على الإيميل الوارد منه ملف شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت) ، وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف بيانات المخابز الممنوحه إجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الاجازات الممنوحة أمام كل مخبز وذلك بحد أقصى يوم الأحد المقبل، فضلاً عن  عدم قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال أيام العيد علي نظام المخابز بالمديرية .

صرف الأقماح خلال أجازة العيد 

واكد  التوجيه الوزاري انه سيتم  صرف الأقماح خلال أجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام لصالح المطاحن مقدماً طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الاقماح المستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من 21 الي 30 ابريل 2023  وذلك خصماً من البرنامج التنفيذي خلال تلك الفترة وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين .

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وأشار التوجيه الي قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت ) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز خلال فترة إجازة العيد طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز على أن يتم إتاحة صرفها في الفترة من 18 وحتي 20 ابريل 2023

وكشف التوجيه عن قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدى بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية .

واكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير دكتور احمد كمال أن الدكتور على المصيلحى وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بالوزارة والمديريات لمتابعه توافر السلع والحالة التموينية وتوافر الخبز، مشيرا إلى أن المديريات سوف تسير حملات يومية لمتابعه عمل المخابز والتأكد من توافر الخبز للمواطنين.

التموين الأقماح السلع أصحاب المخابز الدقيق

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