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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر 18 .. أحمد صفوت ينقذ عمرو سعد ويقتل باسم مغنية

صدى البلد

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الأجهر محاولة من باسم مغنية لقتل الفنان عمرو سعد الذي يلعب شخصية مصطفى الأجهر، بعد نجاحه في استخراج الألماس بكينيا. 

وأثناء احتفال عمرو سعد مع رجاله بنجاحهم في استخراج الألماس، حاول باسم مغنية قتله على طريقة القناصة للانتقام منه، ليخرج أحمد صفوت بشكل مفاجئ ويلحق صديقه. 

أطلق أحمد صفوت "ميدا"، الرصاص على باسم مغنية ليحمي عمرو سعد، الذي نظر له بكل امتنان وثقة بأنه كان يعلم معدنه الأصيل، وأنه نفذ وصية والده المعلم السعداوي بتربية ابنه من جديد.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرون، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

الفنان عمرو سعد ناهد السباعي عمرو عبد الجليل عمرو سعد مسلسل الأجهر النجم عمرو سعد النجمة وفاء عامر

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