لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لراكب يستحم داخل عربة المترو في مدينة نيويورك الأمريكية.

وثق المقطع شابًا يخلع نعليه، وسرواله وقميصه ثم يفتح حقيبة أمامه ويبدأ في الاستحمام داخل عربة المترو.

يضع الشاب الصابون على جسده باستخدام إسفنجة صفراء كبيرة على مرأى من الركاب الآخرين.

بينما ظهر بعض الركاب وهم يضحكون على تصرف الرجل، بدا البعض مندهشا من سلوكه الغريب، ثم يرتدي الرجل ملابسه بعد الحمام العام المحرج وكأن شيئًا لم يكن.

انتشر الفيديو على فيسبوك، حيث حقق أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، وكان لدى الأشخاص العديد من التعليقات.

قال أحدهم: "إن هذا الجيل يائس حقًا ويسعى دائمًا للفت الانتباه".

وعلق آخر: "لقد كان مراعيًا للغاية وحذرًا حتى لا يبلل الحافلة أو أي شخص آخر ممن حوله".

ولفت أحد رواد السوشيال ميديا إلى أن بعض الأشخاص يفعلون أي شيء من أجل الإعجابات والمشاهدات وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.