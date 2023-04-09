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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

40 دولة تشارك في كأس العالم للجمباز بالقاهرة 2023

صدى البلد

أكدت 40 دولة مشاركتها في كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري  احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

وقام بالتسجيل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي أن الاتحاد الدولي للجمباز لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.
ووجه أمين الشكر إلي الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي الدعم والمساندة الدولية والقارية من اجل استضافة مصر كبري البطولات الدولية والقارية في ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لاستضافة أكبر البطولات علي مستوي العالم

كأس العالم للجمباز الفني أولمبياد باريس 2024 ستاد القاهرة الدولي وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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