اليوم.. جامعة حلوان تنظم حفل تكريم للمتميزين بمسابقة أنت النجم

تنظم اليوم جامعة حلوان حفل تكريم للمتميزين من طلاب الجامعة بمسابقة انت النجم ، و ذالك بمقر كلية التجارة و إدارة الاعمال بالزمالك .

وأطلقت جامعة حلوان مسابقة أنت_ النجم والتي تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على 4 مراحل.

وكشفت إدارة رعاية شباب جامعة حلوان أنه يتم التنافس بالمسابقة بين المجالات التالية:

‎1- الفنون التشكيلية (الرسم - التصوير الزيتى – النحت – الأشغال الفنية – الجرافيك).

‎2- الموسيقى والغناء (الغناء الفردى (شرقى - غربي) – العزف الفردى – التأليف الموسيقى - التلحين).

‎3- المسرح (التمثيل المسرى الفردى – إستاند أب كوميدى - البانتومايم).

‎4- المجالات الثقافية (الشعر (فصحى – عامى – غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي – المقال - الدورى الثقافى - الإنشاد الدينى - المراسل - صحف الحائط والخط العربي).