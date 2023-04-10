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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنظم حفل تكريم للمتميزين بمسابقة أنت النجم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم اليوم جامعة حلوان حفل تكريم للمتميزين من طلاب الجامعة بمسابقة انت النجم ، و ذالك بمقر كلية التجارة و إدارة الاعمال بالزمالك .

وأطلقت جامعة حلوان  مسابقة أنت_ النجم والتي تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على 4 مراحل.

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اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الإبداعي

وكشفت إدارة رعاية شباب جامعة حلوان أنه يتم  التنافس  بالمسابقة بين المجالات التالية:

‎1- الفنون التشكيلية (الرسم - التصوير الزيتى – النحت – الأشغال الفنية – الجرافيك).

‎2- الموسيقى والغناء (الغناء الفردى (شرقى - غربي) – العزف الفردى – التأليف الموسيقى - التلحين).

‎3- المسرح (التمثيل المسرى الفردى – إستاند أب كوميدى - البانتومايم).

‎4- المجالات الثقافية (الشعر (فصحى – عامى – غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي – المقال - الدورى الثقافى - الإنشاد الدينى - المراسل - صحف الحائط والخط العربي).

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