فضحت الموساد وحرب أوكرانيا .. الاستخبارات الأمريكية تبحث عن مصدر تسريب المعلومات عالية السرية

الوثائق العسكرية والاستخباراتية شديدة السرية التي ظهرت على الإنترنت ، مع تفاصيل تتراوح من الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد ، جعلت المسؤولين الأمريكيين يتدافعون لتحديد مصدر التسريب ، حيث قال بعض خبراء الأمن الغربيين والمسؤولين الأمريكيين إنهم يشتبهون في أنه قد يكون شخصًا من الولايات المتحدة.

يقول المسؤولون إن اتساع نطاق الموضوعات التي تناولتها الوثائق ، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وإفريقيا ، تشير إلى أنها تم تسريبها من قبل أمريكي وليس من قبل حليف.

وقال مايكل مولروي المسؤول الكبير السابق في البنتاغون لرويترز في مقابلة 'التركيز الآن على أن الأمر يتعلق بتسريب أمريكي لأن العديد من الوثائق كانت في أيدي الولايات المتحدة فقط.'

وقال مسؤولون أمريكيون إن التحقيق في مراحله الأولى ولم يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر موالية لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه أحد أخطر الانتهاكات الأمنية منذ أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو ودبلوماسي. ظهرت الكابلات على موقع ويكيليكس في عام 2013.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن والكرملين على طلبات للتعليق.

بعد الكشف عن التسريب ، راجعت رويترز أكثر من 50 وثيقة بعنوان 'سري' و 'سري للغاية' ظهرت لأول مرة الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي ، بداية من Discord و 4Chan. في حين تم نشر بعض الوثائق قبل أسابيع ، تم الإبلاغ عن وجودها لأول مرة يوم الجمعة من قبل نيويورك تايمز.

ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق. يبدو أن بعض الذين قدموا تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا قد تم تغييره لتقليل الخسائر الروسية. ليس من الواضح سبب وضع علامة 'غير سرية' على واحد على الأقل ولكنه يتضمن معلومات سرية للغاية.

وتم وضع علامة 'NOFORN' على بعض المستندات ، مما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنها للأجانب.

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الأحد إنهما لم يستبعدا احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن أصلها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.

توضح إحدى الوثائق ، المؤرخة في 23 فبراير والتي تحمل علامة 'سرية' ، بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية S-300 بحلول 2 مايو بمعدل الاستخدام الحالي.

قد تكون مثل هذه المعلومات الخاضعة لحراسة مشددة ذات فائدة كبيرة للقوات الروسية ، وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة سبل منع التسريبات.



وثيقة أخرى ، تحمل علامة 'سرية للغاية' ومن تحديث لـ CIA Intel من 1 مارس ، تقول أن وكالة المخابرات الموساد كانت تشجع الاحتجاجات ضد خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشديد الرقابة على المحكمة العليا.

وقالت الوثيقة إن الولايات المتحدة علمت بذلك من خلال إشارات استخباراتية ، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على أحد أهم حلفائها في الشرق الأوسط.

وفي بيان يوم الأحد ، وصف مكتب نتنياهو التأكيد بأنه 'كاذب ولا أساس له على الإطلاق'.

وقدمت وثيقة أخرى تفاصيل المناقشات الداخلية بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأمريكي على سيول للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة ، وسياستها المتمثلة في عدم القيام بذلك.

قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية يوم الأحد إن بلاده على علم بالتقارير الإخبارية حول الوثائق المسربة وإنها تخطط لمناقشة 'القضايا المثارة' مع واشنطن.

لم يتطرق البنتاغون إلى محتويات أي وثائق محددة ، بما في ذلك المراقبة الظاهرة للحلفاء.

قال مسؤولان أمريكيان ، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما ، إنه بينما كان هناك قلق بشأن التسريب في البنتاغون ووكالات المخابرات ، أظهرت الوثائق لقطة في الوقت المناسب منذ أكثر من شهر ، وليس تقييمات أحدث.

قال المسؤولان إن وكالات الجيش والمخابرات كانت تبحث في عملياتها لمعرفة مدى انتشار بعض المعلومات الاستخباراتية داخليًا.

أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى البنتاغون.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد أنها تراجع الأمر وأحالتها رسميا إلى وزارة العدل تطلب منها التحقيق في الحادث.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها على اتصال بوزارة الدفاع وبدأت تحقيقا في التسريب. وامتنعت عن التعليق.

وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز إن المسؤولين يبحثون في الدوافع التي قد تكون لدى مسؤول أمريكي أو مجموعة من المسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة.

وقال المسؤول إن المحققين كانوا يبحثون في أربع أو خمس نظريات ، من موظف ساخط إلى تهديد من الداخل أراد بنشاط تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.