5 جرائم كبرى.. الشرطة الأمريكية تعتقل صبيا بتهم خطيرة في فلوريدا

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا، القبض على صبي مراهق "16 عاما" بتهمة مقتل 3 مراهقين في وسط الولاية الأمريكية، وذلك بعد أيام من اتهام مراهق آخر وطفل عمره 12 عاما بارتكاب الجريمة.

وألقي القبض على الصبي، يوم السبت، من قبل الشرطة الأمريكية في فلوريدا "عناصر خدمة المارشالات الأمريكيين" في غروفلاند.

وقال مكتب الشرطة في بيان، إن الفتي الصغير المشتبه به يواجه تهم سرقة سيارة باستخدام سلاح ناري والاعتداء وسرقة كبرى لسيارة، والفرار من ضابط إنفاذ القانون، والعبث بجهاز مراقبة إلكتروني.

وصرح قائد شرطة مقاطعة ماريون بيلي وودز، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأن المشتبه بهم والضحايا كانوا جميعا في سيارة تخص ليلى سيلفرنايل البالغة من العمر 16 عاما أثناء عملية القتل.

وأوضح وودز أن كل من كانوا في السيارة أعضاء في عصابات وأن الثلاثة الذين لقوا حتفهم كانوا هناك بمحض إرادتهم.

وتقول السلطات إن سيلفرنايل قُتلت، لكنها لم تكشف عن اسمي الضحيتين الأخريين، وهما فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وصبي يبلغ من العمر 17 عاما.