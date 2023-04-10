موعد الفجر والمغرب اليوم الإثنين 19 رمضان في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثيرون من المصريين بالبحث يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم 19 رمضان 1444هـ، خاصة موعد أذان الفجر والمغرب في أيام رمضان 1444هـ - 2023م.
وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.
ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 ، 14 شعبان 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 ، 19 رمضان 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 4:05 ص
الشروق: 5:34 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء: 7:39 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة 19 رمضان
الفجْر: 4:05 ص
الشروق: 5:34 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء: 7:39 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 4:08 ص
الشروق: 5:39 ص
الظُّهْر: 12:02 ظ
العَصر: 3:37 م
المَغرب: 6:25 م
العِشاء: 7:46 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 4:04 ص
الشروق: 5:35 ص
الظُّهْر: 12:58 ص
العَصر: 3:32 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 7:42 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 3:54 ص
الشروق: 5:23 ص
الظُّهْر: 11:43 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 6:07 م
العِشاء: 7:26 م
مواقيت الصلاة في أسيوط 19 رمضان
الفجْر : 4:10 ص
الشروق: 5:37 ص
الظُّهْر : 11:57 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:17 م
العِشاء : 7:34 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 5:09 ص
الشروق: 5:35 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 3:25 م
المَغرب: 6:14 م
العِشاء : 7:31 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:30 ص
الشروق: 6:55 ص
الظُّهْر : 12:13 م
العَصر: 3:41 م
المَغرب: 6:31 م
العِشاء : 7:47 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:08 ص
الشروق: 5:32 ص
الظُّهْر : 11:50 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 6:08 م
العِشاء : 7:23 م