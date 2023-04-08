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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المنشد محمد الكحلاوي: فكرة المأذنة كانت من إختيار النبي عليه الصلاة والسلام

المنشد محمد الكحلاوي
المنشد محمد الكحلاوي

كشف المنشد محمد الكحلاوي، سبب تركيزه على الفكر الديني وتأثيره على العمارة أثناء درسته الآثار الإسلامية.

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المنشد محمد الكحلاوي: أغنية لأجل النبي كانت ستؤديها أم كلثوم وليس والدي

وقال المنشد محمد الكحلاوي، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الآثار علم أجنبي، لأن المدارس الأجنبية هي التي وضعت مناهج التعليم في كتب الآثار"، موضحا: "رؤية الأجنبي للآثار رؤية صعبة".

 

وأضاف: "الأجنبي يحاول إيجاد قرين لكل ما هو إسلامي بأن يكون غير إسلامي"، معقبا: "إذا رأى المأذنة فيحاول عمل مسلة أو برج من الأبراج الرومانية، ويضع لكل عنصر من عناصر العمارة الإسلامية قرين له غير إسلامي".

 

وأشار: "الأجانب قالوا إن الرسول عليه السلام لم يبني مسجدا وأنه استخدم بيته، فكل هذه كانت آراء مستشرقين صعبة، لذلك أردت الرد هذه الآراء".

وأوضح المنشد محمد الكحلاوي،: “هل يتصور أن فكرة المأذنة كانت من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام”.
 

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