المنشد محمد الكحلاوي: أغنية لأجل النبي كانت ستؤديها أم كلثوم وليس والدي

تحدث المنشد محمد الكحلاوي، عن نشأته، قائلا: "النشأة بالنسبة لي كانت عبارة عن مجموعة من التناقضات كونت شخصيتنا جميعا".

وأضاف المنشد محمد الكحلاوي، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نحن من سكان الزمالك، لكن والدي كان ينقلنا إلى الإمام الشافعي، لأنه كان يجلس في خلوة هناك، وترك بيته في الزمالك وكان يقيم في مسجد الإمام الشافعي".

وواصل المنشد محمد الكحلاوي: "كل أصحاب والدي كانوا يذهبون إليه في المسجد، ومنهم أم كلثوم"، مضيفا: "أغنية لأجل النبي كانت ستكون بصوت أم كلثوم وليس والدي".