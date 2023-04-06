عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رفضت طلب أحمد شوقي.. تعرف على كواليس كتابة كؤوس الطلا لـ أم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم

في أحد أيام عام 1930، دعا أمير الشعراء أحمد شوقي، كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لحفل عشاء في منزله، ولبت أم كلثوم تلك الدعوة التي اعتبرتها عزيزة على قلبها، وبعدها بأيام نشرت صحفية «أخبار اليوم» كواليس الحفلة، وقالت: إن أمير الشعراء أحمد شوقي، تحرك من مكانه ومنح كوكب الشرق كأسا من الخمر، فرفضته معتذرة أنها لا تشرب الخمر في حياتها.

 

 

علي جمعة: أم كلثوم أشادت بالشيخ طه الفشني ووصفته بـ ملك التواشيح

عاش هنا.. «محمد رشدي» كلمة أم كلثوم دفعته للغناء.. غير شكل الأغنية الشعبية

سبب كتابة قصيدة «كؤوس الطلا»

وكتب أمير الشعراء قصيدة «كؤوس الطلا» إثر الموقف الذي حدث، ووضع القصيدة في ظرف مغلق وسلمة لكوكب الشرق أم كلثوم، وبقيت القصيدة من 1930 إلى 1960، حتى لحنها الملحن رياض السنباطي وغنتها.

وتقول كلمات القصيدة: «سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها

واستخبروا الراح هل مست ثناياها

باتت على الروض تسقيني بصافية

لا للسلاف ولا للورد رياها

ما ضرّ لو جعلت كأسي مراشفها

ولو سقتني بصاف من حمياها

هيفاء كالبان يلتف النسيم بها

ويلفت الطير تحت الوشي عطفاها

حديثها السحر إلا أنه نغم

جرت على فم داود فغناها

حمامة الأيك من بالشجو طارحها

ومن وراء الدجى بالشوق ناجاها

ألقت إلى الليل جيدا نافرا ورمت».

 

أم كلثوم.. قيثارة الشرق

«أُم كَلثوم»، تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب، هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م، وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.

 

بدأت صحة كوكب الشرق تسوء في 1971، فانقطعت عن تقديم الحفلات، وكانت أغنية ليلة حب آخر ما غنّته وذلك في 17 نوفمبر 1972، وفي 21 يناير 1975 أوشكت على الوفاة بسبب عدة مشاكل بكليتيها، وبالرغم من السنوات العديدة من تلقي العلاج، رفضت الإقامة في المستشفى لتلقي العلاج حيث كانت تقول: "لو ذهبت للمستشفى، فسوف أموت هناك في 22 يناير 1975م تصدرتْ أخبار مرض أم كلثوم الصحف وكانت الإذاعة تستهل نشراتها بأخبار مرض أم كلثوم وعرض الناس التبرع بالدم لأم كلثوم.

 

في يوم الاثنين 3 فبراير 1975 عند الرابعة مساءً توفيت أم كلثوم في القاهرة، بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عاماً، وشيعت جنازتها من مسجد عمر مكرم الواقع بوسط القاهرة، وكانت جنازةً مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم إذ قُدِّر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص. 

 

وأعلنت إذاعات الشرق الأوسط والبرنامج العام وصوت العرب عن وفاتها، وظهر يوسف السباعي في السادسة مساءً ليلقى النبأ، بينما وقف سيد مرعي رئيس مجلس الشعب دقيقة حداداً أرسل الأمير عبد الله الفيصل هدية عبارة عن عدة ليترات من ماء زمزم وصلت مباشرة من الأراضي المقدسة كواجب أخير.

 

وكتبت صحيفة الأورو الفرنسية أنها مثّلت للعرب ما مثّلته إديث بياف للفرنسيين إلا أن عدد معجبيها أضعاف عدد معجبي إديث بياف. كتب بيجل كاربيير في صحيفة الفيجارو/ لو فيغارو أنه برغم أن الأوروبيين لم يفهموا الكلمات إلا أنها وصلت إلى روحهم مباشرة. صحيفة التايمز تكتب أنها من رموز الوجدان العربي الخالدة.

 

صحيفة زود دويتش سايتونج الألمانية كتبت أن مشاعر العرب اهتزت من المحيط إلى الخليج. الصحف العربية رددت النبأ في الصفحات الأولى بينما سيطر الوجوم على العرب.

أمير الشعراء أحمد شوقي ام كلثوم كوكب الشرق قصيدة كؤوس الطلا قيثارة الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

12 يوما كاملة|موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا وإجازات شهر أبريل المتبقية

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية

ناتو شرق أوسطي.. تحولات المشهد تؤكد تدشين تحالف خال من التواجد الغربي|قراءة

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

محكمة سويدية تصدر قرارًا خطيرًا ينتهك حرمة المصحف الشريف

في رسالة خطية|الشيخ محمد بن زايد يدعو الرئيس السيسي لحضور مؤتمر «cop-28» بالإمارات

متجر تجزئة| مفاجأة غير متوقعة من شركة آبل Apple

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

بعد أن ناقشتها روجينا في «ستهم».. آثار سلبية مدمرة لحرمان المرأة من الميراث

بسبب محمد صلاح| سر غضب جماهير ليفربول.. وموقف المدير الفني للفريق

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار والذهب لأول مرة.. تغطية خاصة

أحمد بدير: أنا مش قد هياتم.. وموافق أكون مطبلاتي

محمد صبحي يكشف مخطط حكومة عالمية لتدمير البشرية| فيديو جراف

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ