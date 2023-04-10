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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوى العاملة بكفر الشيخ: إنذار منشآت لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن حازم علي حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إنذار 20 منشأة تضم كل منهم أكبر من 50 عاملاً، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إنذار 181 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملاً.

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وأضاف «حسن»، خلال بيان له، أنه تم إصدار ترخيص مزاولة مهنة لـ 670 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل لـ 25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ 15متدرباً، وجرى تنظيم دورة صيانة أجهزة منزلية لذوي الهمم لـ 10 متدربين، وتم تحرير 51 محضر عمل، كما تم تشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 51 من ذوي الهمم.

وأشار إلى صرف 2 مليون و523 ألفاً و500 جنيه منح رعاية اجتماعية لـ 5074 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 15 عاملاً من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.

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