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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة يكشف لـ صدى البلد كواليس كامل العدد

كامل العدد
كامل العدد

عبّر الفنان شريف سلامة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله “كامل العدد” الذي عرض صمن الموسم الرمضاني الحالي.

 

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “كواليس العمل كانت أكثر من رائعة، دينا الشربيني على المستوى الشخصي من أجمل الشخصيات، أنا كسبت صديقة عزيزة من هذا العمل، وكان بيننا كمياء رهيبة، وهذا ظهر من أول مشهد لنا بشهادة الجميع”.

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وتابع قائلا: “لم يكن هنالك أي مشاهد صعبة، المخرج خالد الحلفاوي من المخرجين الرائعين، فهو يبسط كل شئ ويقوم بتصوير المشاهد بمنتهى السهولة والسلاسة، حتى الأطفال الذين مثلوا معنا متفاهمين جداً وسعداء بالعمل، وكنا كلنا في حالة سعادة، لم يكن هنالك صعوبة في أي شئ”.

مسلسل كامل العدد 

وتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة كامل العدد الموسم الرمضاني خالد الحلفاوي

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