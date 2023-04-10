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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| قرار عاجل من البابا تواضروس مراعاة لشهر رمضان..سقوط تجار لحوم الحمير.. الصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها،خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك، وحقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان،   والاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية والصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن.

 

سقوط تجار لحوم الحمير في القاهرة والجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم الدواب الحمير عبر موقع فيس بوك.

 

مراعاة لـ شهر رمضان.. البابا تواضروس يتلقى تهنئة عيد القيامة مساء السبت فقط

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة عيد القيامة ستكون مقتصرة على مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، مراعاة لشهر رمضان الكريم.

 

أكاذيب.. مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان عن انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات حول وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل. وأشار المصدر إلى أن ما نُشر مُعاد ومكرر ويأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة حول الأوضاع بتلك المراكز.

 

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في إحدى المستشفيات. وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل". وتابع نقيب المهن التمثيلية:" بتواصل

 

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

قال الخبير التحكيمية رضا البلتاجي، إن هدف البنك الأهلي في مرمى الزمالك صحيح، حسب رأيه. وأشار البلتاجي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إلى استدعاء الحكم في هدف البنك الأهلي إجراء سليم، لأن وفقًا لبروتوكول "الفار" يجب على الحكم أن يتم استدعاءه لبيان الهدف

 

مفاجأة مدوية لجمهور الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كشف محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، تفاصيل هامة عن قائمة المحظورات الممنوعة من دخول المباراة بين الفريقين.

 

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي.. فيديو

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، شريط فيديو لهطول الأمطار بغزارة على الحرم المكي، ومكة المكرمة.

 

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية| فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، حيث اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين.

 

تطور خطير.. الصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن| تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، رصد تواجد 70 طائرة صينية و11 سفينة في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

حدث ليلا خبير تحكيمي مدينة نابلس تايوان لحوم الحمير عبلة كامل

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