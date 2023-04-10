حدث ليلا| قرار عاجل من البابا تواضروس مراعاة لشهر رمضان..سقوط تجار لحوم الحمير.. الصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها،خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك، وحقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان، والاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية والصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم الدواب الحمير عبر موقع فيس بوك.

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة عيد القيامة ستكون مقتصرة على مساء يوم السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، مراعاة لشهر رمضان الكريم.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات حول وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل. وأشار المصدر إلى أن ما نُشر مُعاد ومكرر ويأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة حول الأوضاع بتلك المراكز.

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في إحدى المستشفيات. وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل". وتابع نقيب المهن التمثيلية:" بتواصل

قال الخبير التحكيمية رضا البلتاجي، إن هدف البنك الأهلي في مرمى الزمالك صحيح، حسب رأيه. وأشار البلتاجي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إلى استدعاء الحكم في هدف البنك الأهلي إجراء سليم، لأن وفقًا لبروتوكول "الفار" يجب على الحكم أن يتم استدعاءه لبيان الهدف

كشف محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، تفاصيل هامة عن قائمة المحظورات الممنوعة من دخول المباراة بين الفريقين.

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، شريط فيديو لهطول الأمطار بغزارة على الحرم المكي، ومكة المكرمة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، حيث اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، رصد تواجد 70 طائرة صينية و11 سفينة في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.