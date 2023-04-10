عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصراع لم ينته.. محامي عبدالله السعيد يكشف خطوات تصعيدية مثيرة ضد الأهلي

صدى البلد

كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز عن الخطوات المقبلة للاعب ضد النادي الأهلي بعد صدور حكم لصالح السعيد في قضية الحجز على الأرصدة من قبل النادي الأهلي.

txt

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

txt

مواجهات قوية تبدأ بالرجاء.. طريق الأهلي حتي نهائي دوري ابطال إفريقيا

وأكد محامي عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية أن المحكمة أعادت حق موكله بتاكيدها أن  كل الإجراءات التي اتخذها الأهلي ضد السعيد بالحجز على أرصدته باطلة تماما.

مبلغ ضخم تعويضا لعبدالله السعيد من الأهلي

وأشار محامي السعيد إلى أن الأمر لم ينته عند هذا الحد مؤكدا أن النزاع القانوني  بين عبدالله السعيد والنادي الأهلي لايزال دائرا داخل ساحات القضاء، لكن بين محاميي كلا الطرفين.

وأوضح محامي عبدالله السعيد أن محكمة التحكيم الرياضية تنظر حاليا القضية وستصدر حكمها النهائي قريبا مؤكدا أن الحكم سيكون لصالح موكله ضد الأهلي.

وقال محامي عبدالله السعيد إن اللاعب طلب مبلغ تعويض كبير عن الأضرار المادية، والنفسية التي تعرض لها اللاعب بعد بطلان حكم مركز التسوية والتحكيم، مؤكدا أنه طلب الحصول على مبلغ معين كتعويض، لكني لا يمكن أن أفصح عن المبلغ بالتأكيد، ولكنه سيكون أقل من مليوني دولار.

عبدالله السعيد الأهلى الزمالك عبد الله السعيد دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا بيراميدز أحمد فتوح فريق بيراميدز نهائى دورى أبطال إفريقيا نادي الأهلي قضاء د النادي الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقي دورى أبطال إفريقيا التحكيم الرياضى محكمة التحكيم الرياضية مركز التسوية والتحكيم مليوني دولار محكمة التحكيم هائي دوري أبطال أفريقيا محامي عبدالله السعيد تصريحات تليفزيونية هاني زهران محامي عبد الله السعيد محكمة التحكيم الرياضي كشف الحقيقة مبلغ ضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

موضوعات متعلقة

محمد ياسين يهزم لاعب إسرائيل ويضمن ميدالية لمصر في بطولة العالم للسلاح

محمد ياسين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للسلاح

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

قبل ربع نهائي أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

مواجهات قوية تبدأ بالرجاء.. طريق الأهلي حتي نهائي دوري ابطال إفريقيا

الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزير الرياضة ورئيس دولي اليد يبحثان التقدم بطلب استضافة الألعاب الأفريقية 2027

المشرف العام على الدورة الرمضانية بالمرج: الرئيس شجعنا على اكتشاف المواهب الكروية

ترشيحاتنا

قبل شهر من موعدها.. قصر باكنجهام يكشف تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز

نقل اثنين للمستشفى.. خروج قطار جديد عن مساره في أمريكا| تفاصيل

أخبار التكنولوجيا| أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. و6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك لفيروسات وبرامج ضارة

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل

الصراع لم ينته.. محامي عبدالله السعيد يكشف خطوات تصعيدية مثيرة ضد الأهلي

وزيرا التعليم والثقافة يزوران مدرسة النصر للغات لحضور فقرات مسرحية وفنية للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ