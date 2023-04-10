الصراع لم ينته.. محامي عبدالله السعيد يكشف خطوات تصعيدية مثيرة ضد الأهلي

كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز عن الخطوات المقبلة للاعب ضد النادي الأهلي بعد صدور حكم لصالح السعيد في قضية الحجز على الأرصدة من قبل النادي الأهلي.

وأكد محامي عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية أن المحكمة أعادت حق موكله بتاكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذها الأهلي ضد السعيد بالحجز على أرصدته باطلة تماما.

مبلغ ضخم تعويضا لعبدالله السعيد من الأهلي

وأشار محامي السعيد إلى أن الأمر لم ينته عند هذا الحد مؤكدا أن النزاع القانوني بين عبدالله السعيد والنادي الأهلي لايزال دائرا داخل ساحات القضاء، لكن بين محاميي كلا الطرفين.

وأوضح محامي عبدالله السعيد أن محكمة التحكيم الرياضية تنظر حاليا القضية وستصدر حكمها النهائي قريبا مؤكدا أن الحكم سيكون لصالح موكله ضد الأهلي.

وقال محامي عبدالله السعيد إن اللاعب طلب مبلغ تعويض كبير عن الأضرار المادية، والنفسية التي تعرض لها اللاعب بعد بطلان حكم مركز التسوية والتحكيم، مؤكدا أنه طلب الحصول على مبلغ معين كتعويض، لكني لا يمكن أن أفصح عن المبلغ بالتأكيد، ولكنه سيكون أقل من مليوني دولار.