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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 11 شخصا في انقلاب تروسيكل بإحدى قرى المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 11 شخصا  إثر إنقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق المحيط أمام إحدى قرى  مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق المحيط أمام إحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

تم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، وهم إيمان. ي. م 25 عاما وحمادة. س. م 16 عاما ومحمد. ح 45 عاما ومحي. ح 40 عاما والأطفال كريم. م 10 سنوات وطارق. م 12 عاما وشروق. م 14 عاما ومنة . م 16 عاما وباسم. م 5 سنوات ومحمد. م 3 سنوات وقمر. م 6 سنوات، جميعهم يقيمون بمركز سمالوط، وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور ونزيف.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة أسبابه وملابساته، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا سمالوط حادث انقلاب ميكروباص المباحث الجنائية لتحقيق حفل إفطار رمضاني

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