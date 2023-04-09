بأسعار مخفضة.. توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان بسمالوط

تواصل الوحدات المحلية في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في المرور الميداني بصفة دورية ومستمرة على منافذ بيع السلع الغذائية و معارض " أهلا رمضان" بالمراكز والقري التابعة لها، للاطمئنان على مدي توافر السلع الغذائية والعمل على إمداد تلك المعارض بكافة السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، مدي توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بمنفذ بيع السلع الغذائية واللحوم المقام بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

