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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 74 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز بأبو قرقاص

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

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وقال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 74 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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