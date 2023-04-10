وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين بمدرسة النصر للغات ..صور

يشهد الآن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بمدرسة النصر للغات بمصر الجديدة اليوم الإثنين، عددا من الفقرات الفنية والمسرحية التي يتم تنظيمها بمسرح المدرسة ويشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالادارات التعليمية المختلفة.

ويشارك في العرض مجموعة ضخمة وكبيرة من طلبة وطالبات المدرسة بالإضافة إلى بعض الطلاب بالإدارات التعليمية المختلفة بحضور عدد كبير من القيادات التعليمية بمحافظة القاهرة وعدد من الشخصيات العامة وبعض أولياء الأمور.



وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين