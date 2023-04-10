حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية.. والمحافظ يتوعد المخالفين

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت النطاق البحري بشوارع ملك حفني ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وشارع عبد السلام عارف وميدان سيدي بشر الترام وشارع مسجد سيدي بشر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 450 حالة إشغال متنوع و10 شيش.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة ، استهدفت الحملة المرور على طريق الكورنيش مع ش 45 العصافرة بحري ،و شارع 45 قبلي وبحري ، كوبري المندرة قبلي وأسفرت الحملة عن ضبط 23 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع شوارع: النبى دانيال، الشهداء، الميناء الشرقيه ،الاسكندر الاكبر، شامبليون ،طريق الجيش ،صفية زغلول،سعد زغلول ،المحور، قنال السويس ، البطالسه، اسفل كوبرى محرم بك ،الحدينى ،الابعادية ، الشرباتى، عبد القادر الغريانى، محرم بك، ميدان محطه مصر ابن الخطاب ، الوارق ،البرامكه ،كنج عثمان ، الخازن ، بنى أمية ،الطريق السريع، المطار ،عمر لطفى، بورسعيد ،مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس ،محمد الفحام ،ا لامير عمر، قيصر ، عزمى ، وميدان سعد زغلول وأسفرت الحملة عن ضبط 155 حالة إشغال متنوع و75 حاجز حديدي

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع البيطاش شهر العسل ،شارع الهانوفيل، شارع قصر القويري شارع الخلفاء الراشدين، سوق الهانوفيل، طريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 163 حالة إشغال متنوع والتحفظ علي عدد من مكبرات الصوت

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.