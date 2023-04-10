رئيس الحركة الوطنية يعلن تعيين أمناء للحزب في 20 محافظة

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تعيين امناء للحزب في 20 محافظة وذلك في اطار اعادة تطوير وهيكلة الحزب عقب انتخابه رئيساً للحركة الوطنية المصرية لمدة اربعة سنوات قادمة خلال المؤتمر العام الذي انعقد مطلع الشهر الماضي .

- مذكرة د احمد الضبع

وجاءت موافقة رئيس الحركة الوطنية المصرية بناء علي مذكرة عرض تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والامين العام شملت الاسماء المرشحة لشغل موقع الامين العام للحزب بكل محافظة علي حدة .

وجاء نص خطاب الامين العام لرئيس الحزب كالاتي :

اللواء رءوف السيد على رئيس الحزب .. تحية طيبة وبعد .. إيماء الى تكليف سيادتكم لنا بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب وكذلك أمناء الحزب بالمحافظات .. لذا نتقدم لسيادتكم بإقتراحنا بتشكيل أمناء الحزب بالمحافظات .

لذا نرفع الأمر لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه سواء بالموافقة أو التنبيه بإجراء أى تعديلات ترونها على التشكيل المقترح .

- القرار رقم 12 والقانون 40

كما جاء نص القرار الذي حمل رقم 12 لسنة 2023 كالاتي : بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته ، وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب - وبناء على تكليف رئيس الحزب لنا بإعادة إختيار أمنا الحزب بالمحافظات ، وبعد عرض التشكيل المقترح على رئيس الحزب وموافقته على التشكيل .

- زيدان والفيومي والفقي

تقرر الآتي .

أولا : يتم تعيين السادة الآتى أسماؤهم بعد أعضاء بالأمانة العامة للحزب وأمناء للحزب بالمحافظات التالية:

إسلام ابراهیم ابراهیم زیدان أمين الحزب بمحافظة بورسعيد .

مدحت فوزى عبده الفيومي أمين الحزب بمحافظة الدقهلية .

جمال الحسينى محمد الفقى أمين الحزب بمحافظة الغربية .

- الهلباوي وجعفر ورشوان

احمد عبدالعليم عطية الهلباوى أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية .

طارق عبد الرؤوف جعفر ابراهيم أمين الحزب بمحافظة المنوفية.

طارق رفعت محمد رشوان أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ .

- كمالي ومحمدين ومطاوع

أحمد عادل احمد علی کمالی أمين الحزب بمحافظة السويس .

عمرو محمد محمدين أحمد أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية .

أشرف مطاوع محمد مطاوع أمين الحزب بمحافظة دمياط .

- منصور وزينهم والشاويش

منصور عبدالمحسن منصور على أمين الحزب بمحافظة الشرقية .

بلال سید احمد زينهم أمين الحزب بمحافظة مرسى مطروح .

أحمد شوقى محمد الشاويش أمين الحزب بمحافظة البحيرة .

- ابو النور ودنقل وحسين وصلاح



محمد عبد التواب معوض ابو النور أمين الحزب بمحافظة الفيوم .

حمدي محمد عزت عبد الحليم دنقل أمين الحزب بمحافظة قنا .

وجيه عبدالله حسین احمد أمين الحزب بمحافظة الأقصر .

صلاح احمد السيد عبد المجيد أمين الحزب بمحافظة المنيا .

- حسام وسلطان وحسانين ومصلحي

حسام الدين مصطفى ابراهيم أمين الحزب بمحافظة أسيوط .

سلطان أحمد عباس سلطان أمين الحزب بمحافظة سوهاج .

مجدی محمد حسانين محمد أمين الحزب بمحافظة أسوان .

عماد حمدى حسن مصلحی أمين الحزب بمحافظة الجيزة .

ثانيا : ينفذ اعتبارا من تاريخه صدر في الأحد 9 أبريل ٢٠٢٣م