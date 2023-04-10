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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيير جو الحلقة 4.. تطور العلاقة بين إياد نصار ومنة شلبي

منة شلبي
منة شلبي

شهدت الحلقة 4 من مسلسل تغيير جو، تطور العلاقة بين منة شلبي وإياد نصار وسط غيرة ابنة خالتها التي تكن له مشاعر سابقة. 

 

 

في الوقت الذي يحاول فيه إياد نصار مساعدة منة شلبي على العثور على حقيبتها وجواز السفر الخاص بها، يحاول توثيق علاقته بابنته المراهقة التي من الصعب التعامل معها. 

 

وتعرض زوج ميرفت أمين لأزمة صحية في الوقت الذي يساعد فيه صديق منة شلبي اللبناني في العثور على حقيبتها وعصام عمر هو كلمة السر في حل هذه الأزمة. 

 

 

 

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

 

 

 

تغيير جو منة شلبي مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي ميرفت أمين

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