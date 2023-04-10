النفط يتراجع في الأسواق الدولية إلى 85 دولارًا .. لهذه الأسباب

تراجعت أسعار النفط خلال العالمية اليوم، رغم إنه حقق مكاسب الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر مراقبون إن التراجع اليوم، مرده إلى قلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأضافوا بأن زيادة الفائدة، يكمن بشدة أن تحد من الطلب على النفط، مما سيوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 85.03 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2%إلى 80.55 دولار للبرميل.

أما الأسبوع الماضي، فارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 6% بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.