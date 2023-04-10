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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة السقوط الحلقة 19.. صبا مبارك توافق على الزواج من طارق لطفى

طارق لطفى
طارق لطفى

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من الأحداث الفاصلة، منها موافقة الطبيبة جوانا، صبا مبارك على الزواج من الذباح،طارق لطفى، بعد إنقاذه من الاعدام فى اللحظات الأخيرة ، واقنعتها صديقتها بنت القاضى أن تعتنق الإسلام وتوافق على مطالب الذباح حتى تضمن عودة شقيقها روفان وتضمن الأمان خلال تواجدهم بالموصل.

وعلى جانب آخر يظهر دور الصحفى قيس، باسم ياخور، النضالى فى التعامل مع المخابرات العراقية ، لكى يكون مراسلهم من الموصل والعمل على تحديد أماكن قادتهم حتى يتصيدهم الجيش العراقى وتستمر داعش فى تعليم الأشبال القواعد التكفيرية من خلال تدريبهم على قتل الأبرياء من أهالى الموصل وتعلم الرمى بالرصاص فيهم ، وتستمر الأحداث.

يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلا حدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثر من ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.

طارق لطفي صبا مبارك مجدي صابر احمد صيام مسلسل ليلة السقوط

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